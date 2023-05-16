Новый участок прорыва ВСУ: вся российская армия попадает в окружение 16.05.2023, 8:29

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Роман Свитан

Украинские войска начали обработку «жирной» цели.

Российские оккупанты используют Луганск как военный хаб, расположенный в 100 километрах от линии фронта. Поэтому ряд объектов в этом городе являются жирной целью для украинских защитников.

Об этом в интервью «24 каналу» рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, если ВСУ начали работать по Луганску, то возможны прорывы в том направлении.

Взрывы в Луганске – подготовка поля боя

Свитан отметил, что на территории авиационного училища в Луганске было сосредоточено большое количество российских оккупационных войск. В последнее время они использовали этот город в качестве военного хаба, расположенного в 100 километрах от линии фронта.

По его словам, оккупанты перетащили туда военную амуницию, склады и ремонтные мастерские.

«То есть Луганск сейчас – жирная военная цель для нас. Поскольку наступление уже началось, то, конечно, идет подготовка так называемого поля боя», – сказал полковник запаса.

По его словам, если ВСУ начали «выносить» Луганск, то прорывы могут быть и в ту сторону. В частности, вдоль Северского Донца можно дойти до Луганска, прикрываясь этой рекой. Это одно из перспективных направлений для прорыва.

Военный эксперт отметил, что россияне понимают, что подобное наше движение – на окружение Донбасса, поэтому пытаются как-то купировать наши войска в районе Белогоровки.

Какие перспективы в этом направлении

Полковник запаса объяснил, что, идя вдоль Северского Донца, ВСУ нужно укреплять только один фланг – тот, который от России. А Северский Донец будет естественным препятствием. Поэтому, прикрываясь Северским Донцем, можно дойти до Дона. А дальше вдоль Дона спуститься к Ростову. Будет такой себе рейд примерно в более чем 200 километров.

«Но он (рейд – ред.) решит многие проблемы. Он, во-первых, 300-тысячную армию России купирует в Украине», – заявил Свитан.

То есть, подчеркнул он, ВСУ отрежут от России сразу все, включая сухопутный коридор, прикроемся Северским Донцем, а затем Доном, примерно так, как сейчас – Днепром. То есть нужно будет работать только с одним флангом, потому что у россиян нечем будет форсировать Дон.

Тогда, по его словам, вся российская армия будет в оперативном окружении. А после уничтожения Крымского моста 300-тысячная армия окажется уже в полном окружении. Это один из вариантов, который точно на столе у главкома ВСУ, все будет зависеть от сил и средств.

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