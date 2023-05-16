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Неизвестный беспилотник ранил пятерых российских пограничников

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  • 16.05.2023, 10:47
  • 3,126
Неизвестный беспилотник ранил пятерых российских пограничников
иллюстративное фото

Дрон атаковал здание пограничного управления УФСБ по Курской области.

Несколько телеграм-каналов сообщили, что пятеро российских пограничников ранены в результате атаки беспилотника.

По информации Telegram-канала ASTRA, дрон атаковал здание пограничного управления УФСБ по Курской области, это произошло 15 мая около 23:00 в поселке Глушково.

Прокремлевский Telegram-канал Baza уточняет, что с беспилотника было сброшено три боеприпаса, у пострадавших осколочные ранения.

Официального подтверждения этой информации нет. Украинская сторона также не комментирует эту информацию.

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