Неизвестный беспилотник ранил пятерых российских пограничников

Неизвестный беспилотник ранил пятерых российских пограничников1
- 16.05.2023, 10:47
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Дрон атаковал здание пограничного управления УФСБ по Курской области.
Несколько телеграм-каналов сообщили, что пятеро российских пограничников ранены в результате атаки беспилотника.
По информации Telegram-канала ASTRA, дрон атаковал здание пограничного управления УФСБ по Курской области, это произошло 15 мая около 23:00 в поселке Глушково.
Прокремлевский Telegram-канал Baza уточняет, что с беспилотника было сброшено три боеприпаса, у пострадавших осколочные ранения.
Официального подтверждения этой информации нет. Украинская сторона также не комментирует эту информацию.