Россияне пошли ва-банк с «Кинжалами» и опозорились 5 Сергей Фурса

16.05.2023, 11:33

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Сергей Фурса

Сегодняшняя ночь войдет в историю.

Сегодняшняя ночь стала не только триумфом украинской ПВО, но и полным позором российской армии. После того, как две недели назад украинская ПВО с помощью американских «Патриотов» сбила «Кинжал», российская армия оказалась на перепутье. У генералов было два пути.

Или больше не стрелять своими «Кинжалами» туда, где могут быть системы ПВО с патриотами. И говорить, как они делали, что это случайность, ракета неисправна и был просто плохой день. И так эдак оставить сомнения в способности американского оружия противостоять российской супер пупер сверхзвуковой ракете. Тем более, была только одна ракета.

Или сделать массированный обстрел, применив больше своих Кинжалов, чтобы выследить «Патриот», пробить защиту и говорить потом всем, что сбивание «Кинжала» - то досадная случайность. Тем более, какой бы ни был дорогой «Кинжал», система «Патриот» все равно дороже. И разменять, условно, три Кинжала на один патриот русские были в готовы. Но это был рискованный сценарий. Когда ставишь на карту все сразу. Идешь ва-банк. Или ставишь на русский «авось».

И русские поставили все на кон. Вновь решили доказать, что у них самый большой. И снова опозорились.

Ночью было очень громко. Как заявили украинские военные, из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х–47М2 «Кинжал», 9 крылатых ракет «Калибр» - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»). И все это было уничтожено. Поставив жирную точку в вопросе, какие технологии сильнее и способно ли российское оружие таскаться с американскими системами. Если кому-то в мире нужны были доказательства, они их получили. Если кто-то на рынке оружия еще сомневался, теперь сомнений не будет. Если кто-то в западном мире еще боялся российского оружия, то теперь они должны окончательно понять, что бояться нечего.

И если кто-то в США еще сомневался, надо ли давать Украине новейшее оружие, то они также получили ответ. Каждая поставка в Украину оружия на несколько миллиардов долларов принесет в перспективе заказов на сотни миллиардов долларов для американских вооруженных корпораций. И европейские производители тоже это видят. И поэтому также имеют мотивацию толкать свое правительство в направлении предоставления Украине все более современных вооружений. Которые будут уничтожать российское оружие. И уничтожать мифы, которые еще остались, о силе русского оружия.

Вот так и происходит демилитаризация. Вот так продвигается демилитаризация России. Под аккомпанемент заявлений голоса Кремля о том, что они демилитаризуют Украину.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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