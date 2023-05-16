Алексей Мельник о сбитых «Кинжалах» и «Калибрах»: Украина посылает РФ сигнал 1 16.05.2023, 13:22

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Алексей Мельник

Фото: Главред

Военный эксперт рассказал о триумфе украинской ПВО.

Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ сбили все 18 ракет, выпущенных минувшей ночью РФ по Украине. В том числе шесть «Кинжалов» и девять «Калибров».

Сайт Charter97.org попросил содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первого помощника министра обороны Украины (2005–2008), военного эксперта Алексея Мельника прокомментировать триумф противовоздушной обороны Украины:

— Когда в начале мая появилась первая информация о том, что ВСУ сбили ракету «Кинжал» и обнаружены обломки, то вначале Воздушные силы Украины взяли небольшую паузу для того, чтобы, во-первых, убедиться, что это действительно так, а, во-вторых, из соображений секретности. Россиянам нельзя было немедленно сообщать эту информацию. Есть такой элемент проведения любой операции, как оценка нанесенного ущерба. Если бы информация о ракете прозвучала сразу, то могла бы нанести вред украинской обороне.

В данном случае практически через несколько часов после атаки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил, что все ракеты сбиты, а кроме «Кинжалов» речь шла и об «Искандерах-М», которые до недавнего времени тоже попадали в категорию, с которой Украина не могла бороться. Их практически не перехватывали.

На сегодняшний день это как раз сигнал российской стороне, что уже с былой эффективностью, если говорить практическими терминами, они не смогут поражать цели, по крайней мере в тех районах, где, предположительно, Украина разместила зенитный ракетный комплекс «Патриот». Подчеркну, что пока не было информации, какими именно комплексами эти ракеты сбивались.

Добавлю, что я не могу подтвердить, но говорят, что целями этих ракет как раз и были ЗРК «Патриот». Эффективность, которую они могли продемонстрировать сегодня ночью, явно не в пользу РФ.

— Как вы считаете, прекратятся ли удары по Киеву, учитывая, что теперь даже сверхзвуковые ракеты сбивают?

— Могу поделиться с вами личными впечатлениями. Эта ночь в Киеве действительно была очень неспокойной. Даже по сравнению с предыдущими обстрелами, а это был восьмой с начала мая. Сегодня интенсивность огня, все эти трассеры, вспышки, взрывы отличались от тех, что мы видели раньше.

Мы, украинцы, на бытовом уровне уже все эксперты в этом деле. Сегодня я не услышал ни одного звука «прилета», уж эти звуки отличаются. Все взрывы — это была или работа нашей ПВО, или сбитие этой ракеты в воздухе. По официальным сообщениям, ни один беспилотник или ракета не достигли цели.

Если говорить о том, какими будут далее действия России, то, исходя из того, что довольно часто российское военное командование демонстрирует не очень логические шаги, можно предположить, что они будут пытаться все-таки пробить систему ПВО. Второй вариант, более логический, что придут к выводу, что по крайней мере на столицу Украины и те объекты, которые находятся на территории Киевской области, не стоит тратить дорогостоящие ракеты, которых тем более не так много.

— Украина получила и английские крылатые ракеты Storm Shadow. Как они могут повлиять на ход войны?

— Известно, что Россия сохраняет большое преимущество в авиации, но не смогла завоевать господство в воздухе. Было превосходство в воздухе в течение даже нескольких недель, но это не уровень господства. Это нельзя сравнить с тем, когда коалиция под руководством США проводила операцию «Буря в пустыне» или операции в других зонах боевых действий, когда одна из сторон устанавливает господство в воздухе, полностью закрывая небо, что дает возможность беспрепятственно и с максимальной эффективностью использовать авиацию.

Россия при всем численном и качественном десятикратном преимуществе не смогла этого добиться. На сегодняшний день Украина сохранила часть своей авиации и по-прежнему использует ее настолько эффективно, насколько возможно, исходя из численности и качества этих самолетов, которым уже более 30 лет. Самый новый самолет поступил в Украину в 1991-ом году.

На данный момент Украина находится в ситуации, когда по-прежнему очень сильно уступает в авиационных возможностях. Перспектива изменения этой ситуации — получение самолетов западного производства, но это может произойти не раньше, чем через полгода.

Поэтому Украина пытается другими способами компенсировать эту свою слабую сторону. И делает это успешно.

Возвращаясь к вашему вопросу, один из моментов, который существенно изменил расстановку сил, стал тот, когда Украина начала использовать HIMARS (американская реактивная система залпового огня на колесном шасси — прим.). Но дальность ее полета, грубо говорят, 70 км. Если брать, что он стреляет не непосредственно с «передка», то это где-то 50-60 км в тылу противника.

Сейчас, получив ракеты с дальностью более 200 км, уже можно говорить об оперативной глубине, на которой поражаются российские цели.

Что это дает? Первое и самое главное — сейчас будут уничтожаться склады и командные пункты в зоне досягаемости. Кроме этого, этим Украина достигает эффекта того, что Россия будет вынуждена на это реагировать и отодвигать свои зоны сосредоточения войск или концентрации живой силы и, соответсвенно, логические цепочки на большую дальность. Это требует времени. В конечном итоге, это с нашей стороны подготовка к проведению успешной наступательной операции. То есть, ослабление возможностей противника к активной обороне или же контрнаступлению.

Повторюсь, сейчас можно говорить о как минимум расстоянии в более 200 км. Есть разные модификации этих ракет. Речь идет также о беспилотниках, о которых Британия официально заявила. В любом случае, Украина получает очень сильную прибавку к своим возможностям влиять на противника уже на оперативной глубине.

Это покрывает уже всю оккупированную территорию, в том числе аннексированного Крыма, включая Керченский мост.

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