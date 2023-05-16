Кроме шести «Кинжалов», Украина сбила еще одну ракету, с которой раньше не справлялась ПВО 6 16.05.2023, 13:55

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Атака на Киев стала позором для ракетных войск РФ.

В ночь на вторник Россия ударила по Киеву крылатыми и баллистическими ракетами. В ВСУ заявили, что украинские силы ПВО смогли сбить «Искандер-М». Раньше в Киеве признавались, что не могут перехватывать такие ракеты.

Как утверждают в ВСУ, Россия запустила по украинским городам шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал», девять крылатых ракет «Калибр», а также три баллистических ракеты «С-400» и «Искандер-М», пишет «Агентство».

По данным ВСУ, все ракеты были перехвачены силами ПВО. «Калибры» Украина могла эффективно сбивать уже давно: еще в марте спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что ПВО справляются с этими ракетами, однако «Кинжалы» и «Искандеры-М», как тогда говорил представитель ВСУ, украинская ПВО не могла сбивать.

О первом случае перехвата «Кинжала» стало известно на прошлой неделе. Для России отмеченный факт является тяжелым ударом как с точки зрения военного потенциала, так и с точки зрения репутации.

Москва давно хвасталась, что обладает несколькими типами ракет, которые не способна сбить ни одна ПВО мира. Украина смогла доказать, что это не так.

Перехват сразу шести «Кинжалов» показал, что Украина теперь может сбивать группы самых «продвинутых» российских ракет, а сбитый на прошлой неделе снаряд не был единичным успехом.

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