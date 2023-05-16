Офис Зеленского: Ракетной атакой по Киеву РФ «поприветствовала» посланника Китая 16.05.2023, 14:31

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Кремль «подставил» себя перед Пекином.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал комбинированную атаку оккупантов РФ по Украине в ночь на вторник, 16 мая.

По его словам, россияне таким образом «поприветствовала» спецпредставителя Китая, который со специальной «миротворческой» миссией посетит Украину и другие страны Европы. Об этом представитель ОП написал в Twitter.

Он также напомнил о том, что это уже восьмая попытка оккупантов масштабно атаковать Киев.

«Балистика+крылатые+дроны. Восьмая майская попытка «клана Путина» масштабно атаковать Киев… И такой издевательский смех с российским акцентом за кадром: «Правильно, Украине не нужна авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить»… И чуть позже: «Крылато приветствуем «миротворческую» миссию специального представителя КНР в Киеве», — написал Подоляк.

На что важно обратить внимание:

Как известно, 16 мая в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ должен приехать специальный представитель Китая Ли Хуэй. Он прибудет в рамках турне для «содействия мирным переговорам». При этом китайские дипломат также отправится в РФ и страны Европы.

Напомним, около 03:30, во вторник, 16 мая, российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал», 9 крылатых ракет «Калибр» - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»).

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – Орлан-10, SuperCum, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

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