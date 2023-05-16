«Белсат»: Врачи допускают, что у Лукашенко может быть смертельная болезнь 3 16.05.2023, 21:05

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Что с диктатором?

Появление Александра Лукашенко перед камерами не дало ответа о состоянии его здоровья. Напротив, опубликованные пресс-службой снимки Лукашенко после обработки в фотошопе вызвали множество шуток. А на видео видно, что он действительно болен и чувствует себя плохо. Тем не менее официальных комментариев о его состояния здоровья до сих пор нет. «Белсат» собрал информацию из СМИ о вероятном заболевании Лукашенко.

Впервые о болезни Александра Лукашенко стало известно 5 мая, когда во время выступления он едва мог говорить. Тогда появилась информация, что у самопровозглашенного глава государства был гибридный вирус гриппа Б и бессимптомный Covid. Источники из окружения Лукашенко также рассказали, что якобы гриппом и коронавирусом переболели все его близкие.

Инфекция не прошла бесследно, что стало очевидно 9 мая. В Москве Лукашенко выглядел довольно плохо, не смог пройти даже несколько сотен метров. На руке у него был бинт, что могло свидетельствовать о поставленных капельницах. В тот же день Лукашенко в Минске даже не смог выступить с речью. А после этого самопровозглашенный руководитель страны пропал до 15 мая.

Фото Лукашенко с центрального командного пункта ВВС и войск ПВО опубликовала его пресс-служба. Одна из фотографий была настолько сильно обработана в фотошопе, что Лукашенко выглядел словно восковая фигура. Как только этот снимок вызвал неоднозначную реакцию в обществе, пресс-служба удалила его.

На видео с командного пункта Лукашенко выглядит больным, ему трудно говорить. Видно, что у него сильная одышка.

При этом в дальнейшем официальной информации о состоянии его здоровья так и не было. Телеграм-канал «Беларусская разведка» пишет, что после перенесенного вирусного заболевания у Лукашенко начались осложнения на сердце. Ресурс пишет, что у него инфекционно-аллергический миокардит на фоне перенесенной вирусной инфекции.

«Диагноз был поставлен из-за незначительных изменений на кардиограмме и наличия С-белка в крови и других измененных параметрах крови. Назначено лечение и постельный режим», – пишет ресурс.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального университета здоровья имени П.Л. Шупика в Киеве Александр Дуда в разговоре с «Белсатом» говорит, что действительно, коронавирус и грипп дает осложнения на сердечную мышцу. И такое заболевание довольно часто встречается.

«Корректно вообще говорить об инфекционно-аллергическом миокардите тогда, когда есть основания. Нужно, чтобы была снята кардиограмма. Также если мы говорим об осложнении, то нужно знать, а было ли вообще и основное заболевание. Поскольку так дать однозначный ответ чрезвычайно сложно», – говорит Александр Дуда.

С тем, что без имеющейся информации поставить точный диагноз и говорить о заболевании очень сложно, соглашаются и врачи с телеграм-канала «Белые халаты». В разговоре с «Белсатом» они отмечают, что не располагают информацией о происходящем с Лукашенко, хотя и признают, что выглядит он действительно очень плохо.

Украинский профессор медицины Александр Дуда объясняет, что инфекционно-аллергический миокардит довольно сложное заболевание. Это слабость, это осложнения при ходьбе, нарастает одышка.

«Миокардит подразделяется на очаговый и диффузный. Очаговый – если проблема со всей сердечной мышцей, а при диффузном – проблемы с некоторыми зонами. Проблема миокардита в том, что даже если мы имеем диффузный, небольших размеров, то в патологический процесс может втягиваться проводящая система. А это развитие блокады сердца, нарушение сердечного ритма. Нужно знать какой миокардит, ведь если локальный – то смертельный результат довольно вероятен», – говорит Александр Дуда.

Врач также отмечает, что он с коллегами смотрел парад в Москве и видел, что Лукашенко сильно поправился. У него перебинтован палец, но неизвестно, с чем это связано. Эта повязка может быть как и при бытовой травме, а может и как последствие от катетера. Также очевидно, что у Лукашенко медленные движения, он плохо передвигался. И когда обратился за помощью, видно было, что ему трудно ходить.

«Летальность при миокардите – 1-2%. Мы видим своевременную диагностику и своевременную терапию. И в первую очередь –это лечение нормализации сердечного ритма. Если нормализован этот показатель, то мы контролируем сердечную фракцию выброса. Если она нормальная, то шанс выжить намного больше», – говорит профессор.

Руководителя НАУ Павел Латушко в разговоре с «Белсатом» говорит, что по его источникам, у Лукашенко инфекционно-аллергическое воспаление миокарда. Информацию о состоянии его здоровья сейчас скрывают.

«Доступ к этой информации очень ограничен. В окружении Лукашенко сейчас много разговоров о состоянии его здоровья. Высказываются различные предположения. Это, кстати, дает очень четкий сигнал всему его окружению, что если даже не сегодня, то завтра может случиться его смерть. Потому что человеку уже практически 69 лет, он старый, выглядит очень плохо», – рассказывает Павел Латушко.

Эксперты в эфире нашего телеканала говорят, что для пропаганды чрезвычайно важно было показать Лукашенко, продемонстрировать, что якобы он продолжает удерживать власть. Но на самом деле удалось продемонстрировать лишь слабость режима.

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