Над Москвой появились БПЛА самолетного типа и дроны цилиндрической формы
- 17.05.2023, 7:35
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Их заметили над стратегическими объектами.
Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщает, что над столичным регионом РФ стали больше фиксировать БПЛА самолетного типа и дроны цилиндрической формы, которые многие принимали за ракеты.
За минувшие сутки фиксировались неопознанные дроны над Погранучилищем и Погранакадемией в Московском районе. Сообщения о зависающих БПЛА над стратегическими объектами были из Одинцовского района, Серпуховского, аэропортами Внуково и Домодедово.
В Москве дроны наблюдали в районе Комсомольского проспекта, Каширского шоссе, в разных местах над МКАДом.