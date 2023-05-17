Бахмут: ВСУ охватывают российские войска с флангов 2 17.05.2023, 8:29

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Украинская армия наступает, разгромив ключевые позиции обороны РФ.

Ожесточенные городские бои продолжаются в западной части Бахмута. За сегодняшний день россияне там незначительно продвинулись, а на флангах для оккупантов ситуация ухудшается.

Об этом говорится в сообщениях украинских военных за последние сутки.

Так, о ситуации с места событий рассказал в Telegram воин ВСУ, который ведет анонимный блог под ником «Бахмутский Демон».

Вчера вечером военный сообщил, что «вагнеровцы» давят «очень агрессивно» в городе, идут тяжелые бои. Оккупантам удалось немного продвинуться вперед.

«Забежали в несколько домов. Надолго или нет, покажет ночь», - написал военнослужащий еще спустя пару часов.

Информацию подтвердил в Telegram-канале украинский военкор Богдан Мирошников.

«Бахмут - тяжелые бои в городе, враг имел успехи. На флангах продолжается продвижение Сил обороны», - сообщил журналист.

Экс-командир полка «Азов», майор ВСУ Максим Жорин заверил, что ВСУ пытаются удержать позиции в Бахмуте, несмотря на тяжелейшее давления врага.

«Вокруг Бахмута враг полностью перешел в оборону. Единственное, что постоянно пробует вернуть позиции, с которых был выбит», - написал военный в Telegram.

Он подчеркнул, что за последние пару месяцев российская группировка на данном направлении была очень сильно ослаблена.

«Мы постоянно искали их слабые места, потом использовали эту информацию во время подготовки и планировании наступательных действий. И получили определенный результат - теперь питаемся держать темп и развивать этот успех дальше… Это лишь начало пути, первые шаги», - сообщил Жорин.

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