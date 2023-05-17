Призыв военнообязанных: что происходит в Минске и регионах? 3 17.05.2023, 9:41

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Проводят экстренные заседания по розыску не явившихся на призыв.

Вчера, 16 мая, были опубликованы поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе». Изменения предполагают отмену отсрочки от прохождения срочной службы для граждан, обучающихся за границей, а также увеличения с 2 до 5 лет срока, необходимого для зачисления в запас в случае, если гражданин не проходил срочную военную службу, но проходил службу в силовых ведомствах. Об этом пишет в своем обзоре военных новостей телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

В военном комиссариате Советского района города Минска прошла отправка военнообязанных на «учебные сборы» по обслуживанию техники неприкосновенного запаса и подготовке по военно-учетным специальностям. Сообщается, что в ходе «сборов» военнообязанные «повысят свои знания, навыки и умения по специальностям, освоят новые для себя образцы вооружения, военной и специальной техники».

С военнообязанными Ленинского района города Минска, призванными на «учебные сборы территориальных войск», проводятся занятия по предметам боевой подготовки.

На базе Минской военной комендатуры и полигона 120-й механизированной бригады проходят состязания среди специалистов военной автомобильной инспекции военных комендатур Беларуси. Военнослужащие выполняют упражнения стрельб из стрелкового вооружения и демонстрируют навыки экстремального вождения и не только.

Свислочской районной призывной комиссией 15 мая было проведено внеплановое заседание, на котором были рассмотрены вопросы медицинского обследования призывников и розыска граждан, не явившихся на мероприятия призыва.

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