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Партизаны атаковали железную дорогу под Петербургом

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  • 17.05.2023, 11:04
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Партизаны атаковали железную дорогу под Петербургом

Пожар произошел сегодня ночью.

В Ленинградской области РФ неизвестные совершили поджог релейного шкафа на железной дороге.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Пожар произошел сегодня ночью на перегоне «Ржевка – Мельничный Ручей» рядом с городом Всеволожском. Сотрудники РЖД заметили уже тлевший шкаф (изнутри он полностью сгорел) и потушили его самостоятельно. На нем виднелись следы взлома.

Сгоревший шкаф был установлен на путях, которые используются для движения пригородных пассажирских поездов. Их движение не останавливалось. Поджигателя ищут.

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