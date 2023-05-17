Партизаны атаковали железную дорогу под Петербургом

Партизаны атаковали железную дорогу под Петербургом4
- 17.05.2023, 11:04
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Пожар произошел сегодня ночью.
В Ленинградской области РФ неизвестные совершили поджог релейного шкафа на железной дороге.
Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Пожар произошел сегодня ночью на перегоне «Ржевка – Мельничный Ручей» рядом с городом Всеволожском. Сотрудники РЖД заметили уже тлевший шкаф (изнутри он полностью сгорел) и потушили его самостоятельно. На нем виднелись следы взлома.
Сгоревший шкаф был установлен на путях, которые используются для движения пригородных пассажирских поездов. Их движение не останавливалось. Поджигателя ищут.