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На перегоне Дзержинск — Столбцы заметили эшелон с техникой ВС РФ

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  • 17.05.2023, 11:33
  • 3,326
На перегоне Дзержинск — Столбцы заметили эшелон с техникой ВС РФ
иллюстративное фото

Зафиксированы БТР, бензовозы и спецтехника.

Вчера, 16 мая, в 7:20 утра возле железнодорожной станции Дзержинск в направлении Столбцов проехал эшелон с техникой Вооруженных сил РФ. Как сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн», были зафиксированы БТР, бензовозы, спецтехника и пассажирские вагоны РЖД.

Перед этим, 15 мая, из Барановичей в Полонку двигался эшелон с техникой ВС РФ: 4 пассажирских вагона РЖД, не менее 20-и платформ с грузовиками и 1 грузовой вагон.

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