Кремль прикончил будущее России 1 Ян Валетов

17.05.2023, 14:13

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Ян Валетов

Фото: Odessa Daily

Страна скатывается в вынужденный изоляционизм.

200 000+ убитыми потеряла Россия в войне с Украиной.

Даже если эта цифра неточна, а она, судя по всему, достаточно близка к истине, то речь все равно идет о потерях в сотни тысяч убитыми и ранеными.

10 лет войны в Афганистане стоили СССР гораздо меньше в переводе на человеческий ресурс - пока на порядок меньше в абсолютных величинах.

При этом Афганская война стала одной из причин краха советской системы, в том числе и из-за человеческих потерь. Общество обсуждало потери, хоть и шепотом. Это было для него болезненно. Матери жалели своих сыновей.

Ни интернета, ни свободы прессы и ТВ, ни альтернативных источников информации, если не считать вражеские голоса, в те годы не было. Масштабы войны были несравнимы, театр военных действий удален от СССР, силы воюющих сторон несопоставимы, однако в результате СССР потерпел военное, идейное и экономическое поражение.

России же, скорее всего, на своих убитых и искалеченных плевать с высокой горки. Ее руководство все еще не осознает, что помимо людей, которых оно убило, оно прикончило будущее своей страны. Полностью потеряны перспективы развития науки, экономики, страна скатывается в вынужденный изоляционизм - список друзей и партнеров говорит сам за себя. Что может быть хуже, чем лишить будущего сто миллионный народ? Какими недальновидными надо быть, чтобы поддерживать тех, кто толкает страну в пропасть?

Кем надо быть, чтобы одобрять сжигание в бессмысленной и проигрышной войне сотен тысяч отцов, сыновей и братьев?

200 000+ убитых.

Не защитников страны, не героев, перед которыми мир готов склонить головы и знамена, а агрессоров, насильников, убийц, мародеров, чьи кости сгниют в чужой украинской земле, за сотни и тысячи километров от дома. Сгниют потому что кремлевский недомерок возомнил себя всесильным собирателем земель. Потому что российское общество разучилась быть гражданским обществом, а стало простым стадом, которое сумасшедший пастух со своими овчарками гонит на убой.

Значит, это не последние потери. И мне их не жаль.

Ян Валетов, Telegram

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