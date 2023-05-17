Пригожин рассказал о бегстве российских оккупантов из-под Бахмута 2 17.05.2023, 16:44

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Евгений Пригожин

Утрачены позиции в районе Клещеевки.

Пока за Бахмут продолжаются ожесточенные бои, у армии РФ обваливаются фланги.

Информацию о потере позиций подтвердил лично главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем канале в Telegram-канале.

Минобороны РФ 17 мая выступило с заявлением, что российские ВДВ за последние сутки якобы успешно наступали в районе Бахмута и «заняли более выгодный рубеж обороны». Пригожин уверяет, что на самом деле оккупанты отступили.

«Те территории, которые ЧВК «Вагнер» месяцами отбивала у противника, в том числе в районе Клещеевки, утрачены (...) подразделениями Минобороны. Это и есть тот самый «более выгодный рубеж». Когда отдаешь противнику огромные территории, политые кровью наших боевых товарищей, это называется теперь не «с***аться (сбежать - ред.), обо*равшись», а «занял более выгодный рубеж», — заявил главарь «Вагнера».

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