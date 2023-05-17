Reuters: В Казахстане растут антироссийские настроения 2 17.05.2023, 17:22

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Растет и поддержка Украины в войне с РФ.

За последние шесть месяцев количество жителей Казахстана, считающих, что государство-агрессор Россия может начать войну против их страны, выросло вдвое.

Как пишет Reuters, отношение к Москве ухудшается на фоне войны России против Украины. Согласно опросу 1100 респондентов, проведенному с 3 по 12 мая неправительственными организациями MediaNet и PaperLab, почти 60% людей нейтрально относятся к войне, 12,8% поддерживают Россию и 21,1% поддерживают Украину. Аналогичные результаты опроса были в декабре прошлого года.

Однако количество людей, которые считают, что страна-оккупант Россия может вторгнуться в Казахстан, выросло с 8,3% до 15% по сравнению с предыдущим опросом.

Почти треть опрошенных заявила, что их восприятие России ухудшилось из-за войны. Впрочем, у более половины казахов отношение к РФ не изменилось. Для 4,7% респондентов оно улучшилось.

Стоит заметить, что 20-миллионная страна Центральной Азии имеет тесные исторические, экономические и безопасностные связи с Москвой, но сохраняет нейтралитет, отказываясь признать аннексию Россией части территории Украины. Кроме того, Астана имеет тесные связи с Китаем, который вложил сотни миллиардов долларов в свою нефтегазовую промышленность.

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