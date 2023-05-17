В Беларусь прилетел спецборт из РФ 4 17.05.2023, 18:40

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Состояние Лукашенко ухудшилось?

В Беларусь прилетел спецборт из России. В Национальном аэропорту «Минск» в 18:21 приземлился Sukhoi Superjet 100-95B специального летного отряда «Россия» с регистрационным номером RA-89040, который следовал рейсом RSD304 из Москвы в Минск.

Как ранее сообщал Charter97.org, в последнее время в Минск для лечения Лукашенко неоднократно вылетали «профессора» из Москвы, в частности из центра им. Бакулева.

Согласно другой информации, в Минск прилетел председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин для участия в заседании Совета ПА ОДКБ, которое проходит в Минске 17-18 мая.

Раннее, правительственный борт Казахстана UP-A2001 рейсом BEC004 в 12:50 доставил в Беларусь делегации Казахстана и Таджикистана.

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