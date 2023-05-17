На латвийско-белорусской границе построили тоннель 2 17.05.2023, 19:14

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Зачем он нужен?

Латвия построила 30-километровый металлический тоннель под ж/д путями на границе с Беларусью. Он нужен для того, чтобы упростить работу пограничников. Об этом сообщили в компании VNĪ, которая соорудила конструкцию.

30-метровый тоннель появился в Латвии недалеко от границы с Беларусью, под железнодорожной веткой, соединяющей Даугавпилс и Полоцк.

— Современный переход поможет пограничникам оперативно реагировать и выполнять свои обязанности вблизи ж/д путей, — рассказал председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевичс.

Ширина тоннеля достигает 4,6 метра, а высота — 3,6 метра. Конструкцию из металлических пластин смонтировали с помощью специального передвижного крана, работы заняли четыре дня. На это время было приостановлено движение грузовых поездов.

В мае работы по обустройству тоннеля продолжатся — в том числе внутри переезда установят настил, который позволит пограничникам передвигаться на квадроциклах или другом транспорте. Вдоль железнодорожной насыпи с обеих сторон дороги будет построен забор и другая пограничная инфраструктура.

В целом проект предусматривает возведение 173-километрового ограждения на латвийско-белорусской границе. Его общий бюджет, включая обустройство вышек связи и подъездные пути, — чуть более 105 млн евро. Деньги предоставляют фонды ЕС.

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