СМИ: В Армении пытались похитить сына премьер-министра Пашиняна 4 17.05.2023, 19:18

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Появилось видео возможного покушения.

В Ереване попытались похитить Ашота Пашиняна — сына премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета «Айкакан жаманак».

По информации издания, это произошло в среду, 17 мая, рядом с домом сына политика. Утверждается, что Ашота Пашиняна силой посадили в машину и попытались увезти в неизвестном направлении, однако молодому человеку удалось выскочить из машины. Потом его сбил автомобиль сообщников похитителей, ехавший позади.

Сын премьер-министра повредил ногу, обе машины скрылись. Ашот Пашинян обратился в полицию.

На YouTube-канале издания появилось видео, как утверждается, попытки похищения Пашиняна-младшего. В ролике видно, как в потоке движущихся по проезжей части машин у одного автомобиля открывается дверь и оттуда выпрыгивает человек.

Газета утверждает, что покушение на сына политика совершили члены общественной организации «Зов сыновей», в которую входят родственники погибших в Нагорном Карабахе армянских военных.

Следственный комитет Армении начал производство по статье о похищении родственника должностного лица, сообщает «Новости-Армения».

Тем временем один из участников «Зова сыновей» Гарик Галеян опроверг информацию, что кто-либо из организации пытался похитить Ашота Пашиняна, пишет News.am. По его словам, дело было так: мать одного из погибших армянских военнослужащих попросила Ашота съездить вместе с ней на воинское кладбище, при этом «никакого насилия не было, он спокойно открыл дверь и сел».

Галеян объяснил, что это он ехал во второй машине, но никакой травмы Пашиняну-младшему не нанес, потому что успел затормозить.

Агентство «Новости-Армения» подчеркивает, что газета «Айкакан жаманак», где появилась информация о попытке похищения, принадлежит семье Никола Пашиняна.

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