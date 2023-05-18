«Пять ЗРК импортных…» 2 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

18.05.2023, 9:52

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А тот самый былинный «Кинжал» все еще кружит над позициями.

Минобороны РФ отчиталось о джекпоте/бинго/«тут нам и поперло»: ракетой «Кинжал» 16 мая в Киеве «уничтожены пять пусковых установок американской ЗРК Patriot».

Самое трогательное в сообщении ТАСС это, конечно, то, что «новость дополняется».

Примерно даже ясно, чем дополнят:

«Посмотрел, сосчитал и видит - семь мух насмерть убил: тут же и ноги протянули, сердешные. «Вот каков я храбрец! - сказал он и сам подивился своей удаче. - Об этом весь город должен узнать!" И тут же выкроил он себе широкий пояс, сшил его и на нем большими буквами вышил: «Единым махом семерых побивахом!»

«Да что мне город! Пусть весь свет о моем подвиге знает!»…

И вот портной опоясался своим поясом и задумал пуститься по белу свету, потому что его мастерская показалась ему уж слишком тесною для его удали.

А может, расскажут, что тот самый былинный «Кинжал» все ещё кружит над вражескими позициями, по-прежнему во все подряд попадает и максимум к пятнице от украинской армии не останется вообще ничего

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