Лукашенковский МИД грозится отозвать заявку на вступление в Совет Европы6
- 18.05.2023, 10:49
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Белорусским дипломатам не понравились итоги саммита в Исландии.
Лукашенковский МИД грозится отозвать заявку на вступление в Совет Европы. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
«В случае продолжения Советом Европы и Западом деструктивной линии в отношении белорусского государства Республика Беларусь отзовет свою заявку на вступление в эту структуру и продолжит пересмотр остающихся форматов отношений с Советом Европы», — говорится в заявлении Глаза.
Белорусскому МИДу не понравились итоги саммита Совета Европы в Исландии. Напомним, ранее организация прекратила сотрудничество с официальным Минском, вместо этого развивая взаимодействие с белорусскими демократическими силами.