Не выходит, как ни тужься 1 Анатолий Несмиян

18.05.2023, 11:52

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Анатолий Несмиян

Подняли из-под сукна разработки, стряхнули пыль, наляпали мультиков.

Аресты российских ученых, занимавшихся гиперзвуковой тематикой, стали массовыми - во всяком случае, три случая за короткое время - это уже система. Один из ученых погиб в СИЗО.

Стандартное обвинение - госизмена, однако возможно, что речь идет о несколько ином. Гиперзвуковое оружие разрабатывалось и в СССР, однако тогда было установлено, что это весьма специфическое, очень дорогое и с весьма узким спектром применения оружие. Плюс технологии, плюс конструкционные материалы, плюс не до конца отработанные теории - в общем, на проблеме крест не поставили, но перспективным оно не считалось. Разве что на дальних горизонтах.

Но тут пришла команда - выньте и положите мне на стол чудо-оружие. И не одно, а сразу много. Поэтому подняли разработки, в том числе и из-под сукна, стряхнули пыль, наляпали мультиков и сопроводили завиральными показателями (в случае с гиперзвуковыми ракетами - 20 и более Мах в плотных слоях). И всю эту ахинею в 2018 году презентовал Путин на своем бенефисе перед депутатами-сенаторами.

А вот с практическим воплощением, по всей видимости, случилось то, что и должно было случиться - провал. До какого-то удобоваримого вида довели лишь «Кинжал», но строго говоря, это не гиперзвуковая ракета, а все тот же самый Искандер, только воздушного базирования. Гиперзвуковых скоростей он достигает на баллистическом спуске, но вообще-то говоря, любая ракета на баллистической траектории идет на гиперзвуке, но это не делает ее гиперзвуковым оружием, так как под гиперзвуковой ракетой понимается способность маневрировать на гиперзвуковых скоростях. «Кинжал» же летит, как и положено болванке - строго вперед. Все маневры его - на скоростях «обычных», где он корректирует себя, наводится на цель - и вперед.

С остальными чудо-изделиями история и того хуже, но по понятным причинам насколько хуже - сказать сложно. Ибо секрет. Остается только предполагать, исходя из скупых официальных сообщений. А они крайне скупы, разве что аварию с «Лошариком» в 2019 году и скачком радиоактивности на месте его аварии скрыть совсем не удалось. Слухов много, достоверно ясно только то, что что-то очень не получилось.

В общем, не выходит каменная чаша, как ты ни тужься. А потому встает логичный вопрос - кто-то должен ответить.

Ответ понятен - точно не начальство, презентовавшее ахинею Путину, точно не руководство всяческих секретных институтов, готовивших эту ахинею, а значит - непосредственные исполнители. Вот их сейчас и берут. Обвинение по причине смехотворности рассматривать нет ни малейшего смысла, могли вообще взять за переход улицы на красный.

Анатолий Несмиян, t.me

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