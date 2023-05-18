Еще один белорусский банк решил брать с некоторых клиентов по 500 рублей в месяц 4 18.05.2023, 12:25

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Кого коснется нововведение.

Белорусский БНБ-Банк сообщил, что с 5 июня решил взимать с некоторых своих состоятельных клиентов минимум 500 рублей в месяц.

Такую плату в банке решили брать в виде комиссии с тех белорусов, кто будет держать на счетах в евро или долларах сумму более 50 тысяч такой валюты.

Размер комиссии с 5 июня составит 0,1% от суммы, т.е. минимальная сумма оплаты составит 500 рублей. «При наличии более одного счета в долларах США и (или) евро, комиссия применится к суммарному остатку по счетам за вычетом 50 000 долларов США в эквиваленте», — уточнили в БНБ-Банке.

Как ранее писал сайт Charter97.org, один из крупнейших белорусских банков «Приорбанк» 1 июня 2023 года будет взимать с клиентов, которые держат на счетах 50 тыс и более евро или долларов, по 750 рублей каждый месяц.

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