Пригожин запаниковал из-за обрушения флангов РФ под Бахмутом
- 18.05.2023, 13:00
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Владелец «Вагнера» обратился к Герасимову и Шойгу.
Подразделения Минобороны России отходят со своих позиций под Бахмутом. Об этом заявил глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.
— К сожалению, подразделения МО РФ отошли до 570 метров на севере от Бахмута, оголяя наши фланги. Я обращаюсь к Министерству обороны публично, потому что обращения мои не читают. Пожалуйста, Валерий Васильевич (глава Генштаба РФ Герасимов. — Прим. ред.), Сергей Кожугетович (министр обороны Шойгу. — Прим. ред.) не отдавайте наши фланги. Не отдавайте населенный пункт Сакко и Ванцетти (село в в Бахмутском районе), — обратился Пригожин к руководству Минобороны.
Он попросил Герасимова и Шойгу продержаться еще хотя бы несколько дней и сделать все, «чтобы фланги не сыпались».
Как сообщал сайт Charter97.org, Пригожин рассказал о бегстве российских оккупантов из-под Бахмута в районе Клещеевки.