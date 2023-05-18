Пригожин запаниковал из-за обрушения флангов РФ под Бахмутом 18.05.2023, 13:00

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Евгений Пригожин

Владелец «Вагнера» обратился к Герасимову и Шойгу.

Подразделения Минобороны России отходят со своих позиций под Бахмутом. Об этом заявил глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

— К сожалению, подразделения МО РФ отошли до 570 метров на севере от Бахмута, оголяя наши фланги. Я обращаюсь к Министерству обороны публично, потому что обращения мои не читают. Пожалуйста, Валерий Васильевич (глава Генштаба РФ Герасимов. — Прим. ред.), Сергей Кожугетович (министр обороны Шойгу. — Прим. ред.) не отдавайте наши фланги. Не отдавайте населенный пункт Сакко и Ванцетти (село в в Бахмутском районе), — обратился Пригожин к руководству Минобороны.

Он попросил Герасимова и Шойгу продержаться еще хотя бы несколько дней и сделать все, «чтобы фланги не сыпались».

Как сообщал сайт Charter97.org, Пригожин рассказал о бегстве российских оккупантов из-под Бахмута в районе Клещеевки.

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