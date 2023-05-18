В Мачулищи внезапно перебросили 10 истребителей РФ

В Мачулищи внезапно перебросили 10 истребителей РФ2
- 18.05.2023, 13:20
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Что происходит?
На военный аэродром в Мачулищи перебазировано 10 истребителей ВКС РФ.
По информации проекта «Беларускі Гаюн», в промежутке 11:20-13:10 18 мая с аэродрома «Барановичи» на аэродром «Мачулищи» совершили перебазирование 8 истребителей Су-34 ВКС РФ и 2 Су-30СМ ВКС РФ.
На текущий момент, все 10 истребителей находятся на аэродроме «Мачулищи».
Напомним, что 26 февраля на военном аэродроме «Мачулищи», который находится вблизи Минска, в результате взрывов был поврежден российский самолет-наводчик ДРЛО А-50У.