«У Лаврова провал на провале, он очень смешон» 18.05.2023, 13:31

Сергей Лавров

Россия превратилась в геополитическую «клячу».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров крайне «нелестно» отозвался о руководстве Германии и Франции. Причиной этому, стало усиление военной помощи Украине и заметно более проукраинская позиция, которую заняли Шольц и Макрон.

На нелепые высказывания Лаврова особое внимание обратил украинский депутат, волонтер и блогер Алексей Гончаренко, который на своем YouTube-канале подчеркнул, что последние заявления главы МИД РФ просто «за пределами всего».

«Даже для российской дипломатии он каждый раз делает новый шаг. В общем, провал на провале, и Россия из политического гиганта, как она себя видела, превращается в геополитическую старую умирающую клячу», – отметил эксперт.

«Конечно, Лавров очень смешон. Где ты, и где Макрон? Где Россия, и где Франция?» – прокомментировал Гончаренко.

Но от Германии МИД РФ «плющит» еще сильнее. Известно, что Россия очень много денег потратила на Германию, взращивая там своих агентов.

Но теперь все это потерпело полное фиаско и Германия для РФ потеряна полностью, поэтому теперь уже не только пропагандист Соловьев обвиняет немцев в «фашизме», но и министр иностранных дел Лавров.

В частности, он открыто заявил, что хотя дети и не отвечают за поступки родителей, дедушек и бабушек, но все-таки «нынешнее немецкое руководство в большом количестве унаследовало нацистские гены».

«Вот так, то есть Россия «борется с нацизмом», но при этом говорит, что оказывается, есть какие-то нацистские гены. Это же надо такое придумать», – отреагировал Гончаренко.

Украинский политик добавил, что сами россияне представляют из себя каких-то комических нацистов, похожих на чебурашек.

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