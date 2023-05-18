Путин потребовал засеять Дальний Восток соевыми плантациями для Китая 4 18.05.2023, 18:17

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Ранее Китай объявил Владивосток внутренним портом.

На Дальнем Востоке России нужно наращивать производство сои для последующей продажи в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании о ходе весенних полевых работ в стране.

«Наши друзья в Китае очень доброжелательно относятся к нашим производителям [сои], в этом смысле готовы принимать просто очень большое количество [поставок]», — сказал Путин, обращаясь к губернатору Амурской области Василию Орлову.

В области, по словам президента, существует «огромный рынок по сое, просто колоссальный», который нужно «развивать» и «раскачивать».

Спрос Китая на сою, выращенную в России, связан не только с дружескими отношениями стратегического характера, подчеркнул Путин: российские поставки дешевы, поскольку транспортное плечо оказывается очень коротким.

«Это просто выгодно для наших партнеров. И для нас выгодно», — сказал Путин (его цитируют «РИА Новости» и ТАСС).

По словам Орлова, в прошлом году в Амурской области был получен рекордный урожай сои — 1,56 млн тонн. В этом году планируется увеличить сборы до 1,71 млн тонн. «Благодаря этому у нас начали строиться заводы по глубокой переработке сои, я уверен, что мы покажем здесь в течение нескольких лет результат», — сказал губернатор.

Итоговый урожай сои по всей России в прошлом году достиг почти 6 млн тонн, оценивают эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Помимо Дальнего Востока, сою активно выращивают в центральных регионах, где было собрано 2,5 млн тонн. По данным «Совэкона», с начала сезона по декабрь 2022 года в России произведено 300 тысяч тонн соевого масла — почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщал Charter97.org, ранее Китай объявил Владивосток внутренним портом.

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