Путин потребовал засеять Дальний Восток соевыми плантациями для Китая

Путин потребовал засеять Дальний Восток соевыми плантациями для Китая4
- 18.05.2023, 18:17
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Ранее Китай объявил Владивосток внутренним портом.
На Дальнем Востоке России нужно наращивать производство сои для последующей продажи в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании о ходе весенних полевых работ в стране.
«Наши друзья в Китае очень доброжелательно относятся к нашим производителям [сои], в этом смысле готовы принимать просто очень большое количество [поставок]», — сказал Путин, обращаясь к губернатору Амурской области Василию Орлову.
В области, по словам президента, существует «огромный рынок по сое, просто колоссальный», который нужно «развивать» и «раскачивать».
Спрос Китая на сою, выращенную в России, связан не только с дружескими отношениями стратегического характера, подчеркнул Путин: российские поставки дешевы, поскольку транспортное плечо оказывается очень коротким.
«Это просто выгодно для наших партнеров. И для нас выгодно», — сказал Путин (его цитируют «РИА Новости» и ТАСС).
По словам Орлова, в прошлом году в Амурской области был получен рекордный урожай сои — 1,56 млн тонн. В этом году планируется увеличить сборы до 1,71 млн тонн. «Благодаря этому у нас начали строиться заводы по глубокой переработке сои, я уверен, что мы покажем здесь в течение нескольких лет результат», — сказал губернатор.
Итоговый урожай сои по всей России в прошлом году достиг почти 6 млн тонн, оценивают эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Помимо Дальнего Востока, сою активно выращивают в центральных регионах, где было собрано 2,5 млн тонн. По данным «Совэкона», с начала сезона по декабрь 2022 года в России произведено 300 тысяч тонн соевого масла — почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее.
Как сообщал Charter97.org, ранее Китай объявил Владивосток внутренним портом.