Герасимов отдал войскам РФ приказ отступать из Бахмута до Попасной 3 19.05.2023, 8:31

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Оставшиеся в городе «вагнеровцы» попали в ловушку ВСУ.

Регулярные войска РФ получили приказ отступать от Бахмута в район Попасной Луганской области и уже начали выход, сообщают украинские СМИ.

Военный эксперт Роман Свитан пояснил, что военное командование оккупантов совершает маневр, чтобы удержать более выгодные позиции.

Однако не обладающий военными знаниями главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин видит в этом бегство.

«У россиян сейчас, у Герасимова (Замминистра обороны РФ Валерий Герасимов – ред.) задача отойти до Попасной, то есть вернуться, откуда год назад стартовал Пригожин. Для Пригожина это просто выстрел в голову, потому что он целый год рассказывал и показывал, как бурлаки на Волге и то быстрее шли, как он шел с Попасной до Бахмута – 30 км больше года. А для него это просто катастрофа, он не понимает, что сейчас делают россияне», - прокомментировал ситуацию на фронте эксперт.

По его оценке, российские части под управлением Герасимова с военной точки зрения сейчас выполняют единственно возможный маневр. Они отходят, а для Пригожина это кажется бегством с поля боя.

«Потому что для Пригожина поле боя – расстояние между двумя сельскими туалетами, а у Герасимова поле боя – как минимум 1200 км фронта. Т.е. масштабы слишком микроскопические для российского военного командования, а для Пригожина – весь мир», - сказал Свитан.

В то же время ВСУ надо занять лучшие позиции для обороны Бахмута и сейчас защитники выполняют эти задачи.

«Широкие наступления – дело недалекого будущего. В ближайшее время начнем наступление, продолжим несколькими прорывами... Это точно не будет в районе Бахмута», - считает эксперт.

Он напомнил, что рельеф этой местности Донбасса – возвышенности и горы, которые не имеет смысла атаковать. Военным будет выгоднее обойти препятствия, зайти в Луганскую область и «отрезать» Бахмут и ОРДО от помощи со стороны РФ.

Как сообщал сайт Charter97.org, 3-я штурмовая бригада ВСУ прорвала западный фланг россиян под Бахмутом.

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