Российский «Бук М2» после прямого попадания разлетелся на части 19.05.2023, 13:04

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Эффектное видео с Южного фронта.

Силы обороны Украины уничтожают фронтовую ПВО российской армии, готовясь к контрнаступлению.

Зафиксировано уничтожение зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук М2» на Южном фронте.

В операции участвовали несколько подразделений Сил обороны, включая 129-ю отдельную бригаду теробороны, передает Диалог.UA.

Разведка на местности осуществлялась с помощью дрона. Военные обнаружили вражескую машину в одной из посадок на Юге Украины рядом с фронтом.

Туда был нанесен удар. В итоге прямого попадания российский «Бук М2» разорвало на части. Горящие обломки ЗРК разбросало вокруг на десятки метров.

Отметим, что Силы обороны Украины последние несколько месяцев ведут «охоту» за фронтовой ПВО оккупационных войск РФ.

Это часть подготовки к будущему контрнаступлению и прорыву российской обороны. Военные лишают армию РФ способности защититься от ударов с воздуха. Для этих же целей ведется планомерное уничтожение и российских систем РЭБ.

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