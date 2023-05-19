Глава Минэнерго сделал заявление о строительстве второй АЭС в Беларуси

Глава Минэнерго сделал заявление о строительстве второй АЭС в Беларуси7
- 19.05.2023, 13:42
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Может быть построен и третий блок БелАЭС в Островце.
Министр энергетики Виктор Каранкевич озвучил «факторы», которые повлияют на строительство третьего энергоблока или же второй атомной электростанции в Беларуси, передает БелТА.
На вопрос о том, собираются ли строить в стране третий энергоблок или вторую АЭС, Каранкевич сказал, что «развитие объектов генерации белорусской энергосистемы увязано с показателями концепции энергетической безопасности, а также удовлетворением спроса на электрическую энергию».
- Необходимо обеспечить баланс спроса и предложения, то есть производства и потребления электрической энергии, - сказал он.
И добавил, что с вводом первой Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков будет якобы «удовлетворяться более 40% потребности в электроэнергии в Беларуси».
Каранкевич заявил:
- Прорабатывая этот вопрос, мы анализируем необходимость обеспечения объектами генерации, рассматриваем вопрос строительства либо третьего энергоблока, либо второй АЭС.