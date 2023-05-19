Патрушев заявил, что на Европу движется радиоактивное облако из Украины 5 19.05.2023, 14:33

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Николай Патрушев

В ЕС отреагировали.

Российская Федерация продолжает истерику из-за поставок снарядов ВСУ с обедненным ураном. Якобы после их «уничтожения» образовалось «радиоактивное облако», которое надвигается на Европу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание РИА «Новости».

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, «уничтожение» боеприпасов с обедненным ураном, которые были поставлены ВСУ, привело к появлению надвигающегося «радиоактивного облака» в сторону Европы.

Также он утверждает, что в Польше уже якобы был зафиксирован рост радиации, а США тем временем «разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в частности на территории Украины».

России нет покоя

Как пишет onet.pl, согласно данным Государственного агентства по атомной энергии, информация о повышении радиации в Польше является ложной.

Отмечается, что сначала фейк по поводу «радиоактивного облака» начали распространять в Twitter. Автор сообщения утверждал о якобы повышении уровня радиации в Хмельницкой области в результате «уничтожения состава снарядов с обедненным ураном».

«К твиту был прикреплен график гамма-излучения, зафиксированного в городе Хмельницком, якобы увеличившегося на десятки единиц. Интернет-пользователи распространили этот текст, нагнетая атмосферу паники», - пишет издание.

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