Что включается при расчете стажа для назначения пенсии? 19.05.2023, 16:18

2,192

В так называемый страховой стаж не включаются многие периоды.

Куда деваются годы работы и учебы при расчете стажа? Такой вопрос «АиФ» задал читатель.

Для назначения трудовой пенсии по возрасту необходим стаж работы с уплатой страховых взносов в фонд соцзащиты (страховой стаж), пояснили в Министерстве труда и социальной защиты. В страховой стаж засчитываются периоды работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в фонд соцзащиты.

В страховой стаж не включаются периоды: военной службы (за исключением срочной военной службы после 1 января 2020 года); учебы на дневном отделении; ухода за детьми в возрасте до 3 лет, детьми-инвалидами, инвалидами I группы, лицами, достигшими 80-летнего возраста; получения пособия по безработице.

В то же время эти периоды учитываются при определении общего стажа, исходя из которого исчисляется размер пенсии. Все виды деятельности, которые включаются в общий стаж, указаны в ст. 51 закона Беларуси «О пенсионном обеспечении».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».