Представлен первый в мире ноутбук без дисплея, как в фантастических фильмах 3 19.05.2023, 16:21

2,772

Названа его цена.

Стартап Sightful интересно подошел к выбору дисплея для своего нового ноутбука Spacetop. Его у него вообще нет: вместо матрицы в комплекте идут очки дополненной реальности, транслирующие виртуальный рабочий стол диагональю 100, пишет «Униан».

В плане конструкции устройство напоминает обычный ноутбук без крышки. Гарнитура показывает Full HD картинку на каждый глаз с частотой 72 Гц и оснащена динамиками, а ноутбук работает на базе процессора Snapdragon 865 с 8+256 ГБ памяти.

Вместо Windows ноутбук управляется некоей Spacetop OS. Еще есть Wi-Fi 6, модуль 5G и слот для SIM, а также два USB-C 3.2. Заявленное время автономной работы – пять часов, быстрой зарядки нет.

Но самое интересное – это проектор. Комплектные очки транслируют поверх окружающей действительности 100-дюймовый виртуальный рабочий стол со свободным размещением окон приложений. Кроме того, можно одновременно вывести несколько десктопов и работать в мультирежиме. Чтобы видеть виртуальный монитор, пользователю придется каждый раз надевать специальные очки.

Стоимость этого чуда техники – 2000 долларов. Дата поставки устройства публично не раскрывается.

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