Белорусские добровольцы полка имени Калиновского не могут эвакуировать тела побратимов в Бахмуте 19.05.2023, 18:16

Командир группы погиб, под завалами остаются четверо белорусов.

В полку имени Кастуся Калиновского сообщили о гибели командира группы и невозможности эвакуировать тела еще четырех белорусских воинов-добровольцев, удерживавших позиции в Бахмуте.

Об этом сообщила представитель полка имени Кастуся Калиновского в Telegram-канале «Полк Каліноўскага».

«Бойцы батальона «Волат» удерживали позиции в Бахмуте. Наши ребята отбили атаку оккупантов и вели стрелковый бой. В дом, в котором они находились, попали из крупнокалиберной артиллерии. Произошел обвал дома. Часть бойцов оказалась под завалами.

Вторая группа вместе с медиками выдвинулась для эвакуации и помощи. Четверо военных остались под завалами без возможности их эвакуации.

В момент эвакуации и прикрытия ухода группы погиб командир группы. Он ценой своей жизни дал возможность эвакуировать раненых.

Позже была направлена третья группа для разбора завалов и эвакуации тел погибших. Однако в результате плотного огня во время артиллерийских обстрелов здание было полностью разрушено. Бои продолжаются. Возможности унести тело героя полка сейчас нет», - сообщили в полку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».