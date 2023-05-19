Белорусские добровольцы полка имени Калиновского не могут эвакуировать тела побратимов в Бахмуте
- 19.05.2023, 18:16
Командир группы погиб, под завалами остаются четверо белорусов.
В полку имени Кастуся Калиновского сообщили о гибели командира группы и невозможности эвакуировать тела еще четырех белорусских воинов-добровольцев, удерживавших позиции в Бахмуте.
Об этом сообщила представитель полка имени Кастуся Калиновского в Telegram-канале «Полк Каліноўскага».
«Бойцы батальона «Волат» удерживали позиции в Бахмуте. Наши ребята отбили атаку оккупантов и вели стрелковый бой. В дом, в котором они находились, попали из крупнокалиберной артиллерии. Произошел обвал дома. Часть бойцов оказалась под завалами.
Вторая группа вместе с медиками выдвинулась для эвакуации и помощи. Четверо военных остались под завалами без возможности их эвакуации.
В момент эвакуации и прикрытия ухода группы погиб командир группы. Он ценой своей жизни дал возможность эвакуировать раненых.
Позже была направлена третья группа для разбора завалов и эвакуации тел погибших. Однако в результате плотного огня во время артиллерийских обстрелов здание было полностью разрушено. Бои продолжаются. Возможности унести тело героя полка сейчас нет», - сообщили в полку.