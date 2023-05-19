В России забраковали популярную белорусскую молочку сразу нескольких предприятий 19.05.2023, 19:56

Вот что там нашли.

Россельхознадзор запретил поставки в РФ молочной продукции сразу с нескольких белорусских предприятий из-за опасного или некачественного состава, сообщили в российском ведомстве.

Еще в апреле россияне нашли в твороге минской марки «Молочный гостинец» антибактериальный препарат тулатромицин. Белорусскую ветслужбу попросили ужесточить контроль продукции столичного предприятия, однако антибиотик обнаружился и в следующих восьми партиях творога, приехавших в Россию.

— Накопление антибактериальных средств в продукции животного происхождения может нанести вред окружающей среде и здоровью человека, в том числе вызвать антибиотикорезистентность и аллергические реакции, — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Еще одна претензия контролеров — замена молочных жиров животными, которую практиковали сразу на двух белорусских заводах.

Так, в полутвердом копченом сыре Туровского молочного комбината 26,3% молочного жира заменили на говяжий, в мягком сливочном сыре этого же предприятия — еще больше: 29,1%. А в полутвердом сыре производства ОАО «Бабушкина крынка» доля животного жира — 30%.

Из-за этой проблемы Россельхознадзор даже провел инспекцию — и выяснилось, что в Беларуси нет «системы прослеживаемости за говяжьим жиром»: его перевозят по стране без ветеринарных сопроводительных документов, утверждают в ведомстве.

— Проверка также подтвердила, что в программе производственного контроля ОАО «Туровский молочный комбинат» не предусмотрено исследование молочного сырья и готовой молочной продукции на наличие заменителей молочных жиров, в том числе и растительных, — сообщили контролеры.

Наконец, в рикотте, производенной все на том же Туровском комбинате, обнаружилась бактерия листерия, способная размножаться даже в холодильнике и вызывать тяжелое заболевание листериоз.

Белорусская сторона никак не отреагировала на данные нарушения, и поставки в Россию молочной продукции со всех трех предприятий пришлось временно ограничить, резюмировали в ведомстве.

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