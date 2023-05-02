БЖД потеряла четвертый тепловоз 2 2.05.2023, 7:52

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Все из-за содействия РФ в ее преступной войне.

В Брянской области с рельс сошел поезд. Предварительно, это произошло из-за подрыва железной дороги партизанами.

Тепловоз поезда, как сообщал сайт Сharter97.org, принадлежал БЖД.

Белорусское сообщество железнодорожников пишет, что он не подлежит восстановлению:

В соответствии с получаемыми фотографиями с места происшествия, можно сделать вывод о невозможности дальнейшей эксплуатации тепловоза 2ТЭ10У №064.

• Учитывая все повреждения, отражаемые на фото и видео материалах, можно сделать вывод, «косметическим» ремонтом в данной случае вряд ли удастся обойтись. Вероятнее всего подверглись деформации несущие элементы кузова тепловоза и рама.

• В настоящее время полноценная возможность восстановления подобных элементов в условиях технических мощностей Белорусской железной дороги - вряд ли будет возможной. Отсутствуют необходимые в этом случае стапели.

• Учитывая год выпуска тепловоза и тот факт, что данная машина не была модернизирована и не получила в своем индексе букву «К», затраты на ее восстановление будут чрезмерными и неоправданными.

• Анализируя изложенное, полагаем, что руководством БЖД будет принято решение об исключении тепловоза 2ТЭ10У из инвентаря с последующей разделкой тепловоза в металлолом.

• Таким образом, в результате содействия БЖД России в ее преступной войне против Украины уже четвертая тяговая подвижная единица перестает приносить прибыль. (Ранее три тепловоза этой же серии, приписки локомотивного депо Гомель были изъяты властями Украины, так как использовались белорусской стороной в качестве содействующего инструмента военной агрессии России).

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