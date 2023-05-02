Украинская разведка призвала россиян покинуть Крым, пока есть такая возможность 4 2.05.2023, 12:07

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Скоро покинуть полуостров уже не получится.

Украинская военная разведка рекомендует россиянам покинуть полуостров, пока такая опция все еще есть.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк заявил, что задача Украины — отрезать Россию от Крыма, чтобы страна-агрессор не использовала временно оккупированный полуостров в военных целях и пошла на так называемый жест доброй воли. В комментарии АрмияInform он отметил, что наша страна продолжает употреблять для этого все необходимые меры, а последние события в Крыму это только подтверждают.

«Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию - это правильная реакция», - отметил Андрей Черняк.

ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть.

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