«Абсолютно неприметные люди с паспортами РФ будут совершать новые диверсии» 1 2.05.2023, 12:29

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Борислав Береза

Война переходит на российскую территорию.

В Брянской области РФ 1 мая с рельс сошел поезд. Предварительно, это произошло из-за подрыва железной дороги партизанами. Как оказалось, тепловоз поезда принадлежал Белорусской железной дороге.

Ожидали ли россияне, когда начиналась война, что боевые действия перейдут на их территорию?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой.

— Я уверен, что в голове Путина действительно был план захватить Киев за 3-5 дней. Россия считала, что может победным маршем пройти до Львова, в голове у россиян живет идея имперского величия. Но все это натолкнулось на реальность, которая называется украинский народ и Вооруженные силы Украины. Именно эта реальность не позволила не то что Киеву пасть за три дня, но и отбросила врага далеко за пределы Киевской области.

На сегодняшний день мы четко видим, что война не только перешла на территорию России, атаки идут во всех местах, где есть потенциальные цели. Это может быть аэродром ядерной авиации в Энгельсе, это может быть поезд в Брянске, это может быть электроподстанция или же склад с горючим для военных под Белгородом. Сегодня мы четко понимаем, что война не просто зашла на территорию России, она скоро зайдет далеко-далеко вглубь РФ. А украинские беспилотники, которые сейчас видны в России, лишь показывают, что это лишь вопрос времени, когда будут наноситься удары по глубокому тылу. Ну что ж, кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Вторгнувшись в Украину россияне привели войну в свой дом. Это все предсказуемо.

— Поезд оказался белорусским. Случайность ли это или сигнал для Лукашенко?

— Этот поезд вез нефтепродукты для вооруженных сил Российской Федерации, поэтому любой участник процессов, связанных с обеспечением войск страны-оккупанта, является потенциальной легитимной целью.

— Почему кремлевскому режиму и лукашенковскому режиму не удается эффективно реагировать на атаки партизан?

— А они и не смогут ничего сделать. Дело в том, что опыт партизанской борьбы, опыт работы на территориях, которые находятся под оккупантами, у Украины значительно выше и лучше. Кроме того, практика диверсионной борьбы является одним из лучших и успешнейших на сегодняшний день инструментов противодействия противнику.

Никто не придумал никаких способов противодействия партизанской войне. Как это было успешно во Вторую мировую, так и сейчас будет. Абсолютно неприметные люди, иногда даже с паспортами Российской Федерации будут совершать диверсии глубоко в тылу, и эти диверсии будут множиться.

Россия ничего не может противопоставить этому. Ну что, они будут ловить каких-то очередных актеров, называть их сотрудниками СБУ, «Правого сектора» или «Азова»? Глупо, наивно и бесперспективно. Поэтому мы будем видеть, как создание хаоса и неконтролируемого потока событий будут вводить дезорганизацию в ряды российских оккупантов.

Более того, через некоторое время сами россияне начнут сводить друг с другом счеты под предлогом того, что это делают украинские ДРГ. Какой-то генерал, который захочет подняться на определенную должность, взорвет своего начальника, а скажет, что это украинская ДРГ. Это будет логично в том рисунке коррумпированной и криминальной власти, которая есть сегодня в России.

— А насколько возможны подобные процессы в Беларуси?

— Это со временем можно будет сказать. Но на сегодняшний день я считаю, что этим должны заниматься белорусские граждане, которые хотят освободиться от режима Лукашенко.

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