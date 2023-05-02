Рельсовая война зацепила хунту 2 Telegram-канал «Ник и Майк»

2.05.2023, 13:46

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Лукашенко начинает думать, как соскочить.

Сегодняшнее совещание было посвящено именно этому. Пущенный под откос в Брянской области состав белорусским. Поэтому рассматривали массу версий и теорий, что это может значить. Сигнал режиму? Перекинется ли горячая рельсовая война в Беларусь, несмотря на зачистку всего, что способно шевелиться?

В итоге списали на российское разгильдяйство и успокоили себя заверениями, что в Беларуси «такое невозможно». Отметили, что ситуации с локомотивом и самолетом в Мачулищах нельзя сравнивать. Решили, что «зачистки» будут продолжены.

Открытым остался вопрос о том, как получить компенсацию за уничтоженный локомотив. Ведь не факт, что страховая компания осуществит выплату после террористического акта или не сошлется на форс-мажор.

В целом последние месяцы серьезно умерили пыл «желающих повоевать». Прогноз погоды, ранее имевший особое значение для синепалого синегуба в разрезе регулярных «битв за урожай», приобрел вообще сакральный смысл. Май страшен тем, что это месяц ожидания.

Ожидание, которое не сулит ничего хорошего. Голосование по резолюции ООН, в результате которого агрессия названа агрессией, даже вчерашними воздерживающимися Бразилией, Индией и Китаем, очень тревожный звоночек. Который говорит о том, что россию больше не то, что не уважают, а даже не боятся.

А тут еще ЮАР определилась со своей позицией в отношении ордера Международного уголовного суда. И в самой унизительной форме указала на нежелательность прибытия на саммит того, кто еще не так давно мог заставить ждать себя королеву Великобритании. «Руководителя ядерной державы» открыто признали опущенцем, которому не место в приличном обществе. Потому что он не просто нежелательный, а экстремально токсичный гопник, подлежащий немедленному аресту.

Хунта начинает думать, как соскочить и кинуть бункерного. Одно из направлений - заполучить тактическое ядерное оружие в свои синие пальцы. А потом можно будет и поторговаться. Потому что пока предметов для торга нет.

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