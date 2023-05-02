В Беларусь снова вернулся коронавирус? 2 2.05.2023, 15:20

Поликлиники снова делят на «чистые» и «грязные» зоны.

В Беларусь снова вернулся коронавирус? У читателя сайта Charter97.org переболела вся семья.

«Пока в Беларуси люди четыре дня отдыхали, моя семья лежала плашмя. Сын принес болезнь из школы в начале недели, в конце недели заболел и я», — пишет наш читатель.

«Болезнь развивалась очень быстро. Утром почувствовал слабость, температура была 37,0. Выехал на работу, состояние здоровья стало стремительно ухудшаться, уже через 2 часа температура была под 39. Мое обычное давление 110-120 подскочило до 160, сильно болела голова. Позвонил в скорую помощь, посоветовали выпить каптаприл, но давление так и не снизилось.

Ломало кости, отек нос и горло, так я провалялся в постели четыре дня. Далее эстафету перехватила жена и дочь. Жене пришлось идти за больничным. Каково же было ее удивление, когда, зайдя в поликлинику, она узнала, что медицинское учреждение снова разделено на «чистую» и «грязную» зоны. Обслуживающий персонал был одет в ковидные защитные костюмы и маски. Посетителей также просили быть в масках. Людей было много, но не критично. Так неужели это грипп в конце апреля или все же это штамм коронавируса «Арктур», который сейчас распространяется в России. А от Минздрава снова тишина. Как говорил диктатор: «Вы его видите? Не видите, и я не вижу, а значит, его нет», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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