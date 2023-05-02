СМИ: Над США заметили новый таинственный воздушный шар 2.05.2023, 17:57

Военные следили за ним с конца прошлой недели.

Военные США отслеживают еще один «загадочный» воздушный шар над страной. Он не представляет угрозы воздушному движению или национальной безопасности, но неясно, что это и кому он принадлежит, передает NBC со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что объект пролетел над Гавайями, но не был ни над одной «чувствительной зоной».

По словам источника, военные США следили за ним с конца прошлой недели, они определили, что он не представляет угрозы и не передает сигналы.

Как заметил чиновник, пока неясно, это метеорологический шар или что-то другое, но США могут сбить его, если он снизится.

Шар, который, вероятно, «не имеет маневровых возможностей», медленно двигается к Мексике, сказали официальные лица.

Телеканал отмечает, что представители США не верят, что воздушный шар принадлежит Китаю, но все еще работают над установкой владельца.

Представитель Совета нацбезопасности США передал вопрос об объекте Министерству обороны, отмечает NBC.

Как ранее писал сайт Charter97.org, 4 февраля ВВС США сбили воздушный шар. Впервые его заметили над Аляской еще 28 января, затем он пролетел через Канаду, вернулся в небо США над Cеверным Айдахо и затем следовал над Монтаной. Все это время Пентагон вел наблюдение за ним, однако не разглашал информацию, пока она не просочилась в СМИ 2 февраля. Его не сбивали сразу из-за больших размеров и риска для населения от падения обломков.

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