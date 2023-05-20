Украинский оператор тремя FPV-дронами уничтожил российскую БПМ за миллион долларов

Украинский оператор тремя FPV-дронами уничтожил российскую БПМ за миллион долларов5
- 20.05.2023, 9:22
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Раненый оккупант пытался отползти от горящей машины, но «замер» в грязи.
Украинские военные из 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожили вражескую БПМ-3 стоимостью в один миллион долларов и ее экипаж.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы направили на бронемашину три FPV-дрона. Вражеский экипаж погиб. На записи можно разглядеть, как один из окупантов, вероятно тяжело раненный, пытается отползти от горящей БМП, но замирает в грязи в нескольких метрах.
Удары нанесены дронами-камикадзе «TORO» от Белоцерковской волонтерской группы.