Украинский оператор тремя FPV-дронами уничтожил российскую БПМ за миллион долларов 5 20.05.2023, 9:22

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Раненый оккупант пытался отползти от горящей машины, но «замер» в грязи.

Украинские военные из 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожили вражескую БПМ-3 стоимостью в один миллион долларов и ее экипаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы направили на бронемашину три FPV-дрона. Вражеский экипаж погиб. На записи можно разглядеть, как один из окупантов, вероятно тяжело раненный, пытается отползти от горящей БМП, но замирает в грязи в нескольких метрах.

Удары нанесены дронами-камикадзе «TORO» от Белоцерковской волонтерской группы.

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