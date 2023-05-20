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Украинский спецназ показал видео ближнего боя в Бахмуте

  • 20.05.2023, 14:24
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Украинский спецназ показал видео ближнего боя в Бахмуте

Впечатляющие кадры.

Бойцы Сил спецопераций Украины показали жестокие бои за каждый метр Бахмута . На кадрах видно, что оккупанты превратили украинский город в сплошные руины.

«Ни одно видео, снятое в Бахмуте, вполне не передаст того, что происходит в городе на самом деле, какие титанические усилия прилагают наши воины для его защиты и испытывают на самом деле в аду, который когда-то был одним из самых красивых городов Донбасса», - написали бойцы ССО.

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