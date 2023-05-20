Пригожин заявил, что «вагнеровцы» покинут Бахмут 25 мая 7 20.05.2023, 16:09

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Город якобы взят.

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил о том, что якобы взял Бахмут. По его словам, город был захвачен в 12 часов дня.

Глава ЧВК отметил, что с 25-го мая бойцы «Вагнера» будут уходить из города.

Пригожин заявил, что город брали только его наемники и раскритиковал Минобороны и Генштаб РФ.

Отметим, что ВСУ активно атакуют российские войска в окрестностях Бахмута. Заявление Пригожина может не соответствовать действительности.

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