The Washington Post назвала человека, который «дожал» Байдена в вопросе передачи F-16 Украине 4 20.05.2023, 19:50

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Ранее он помог в передаче Украине танков.

США поддержали поставку Украине истребителей F-16 и обучение украинских летчиков и механиков. Журналисты газеты The Washington Post написали, кто убедил президента США Джо Байдена принять решение.

«Официальные лица США заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен был главной силой в администрации, добивавшейся разрешения союзникам передать самолеты, и активно работал с разными странами в рамках НАТО, чтобы продвигать политику вперед», – заявило издание.

Также журналисты напомнили, что Энтони Блинкен также сыграл аналогичную роль, когда Альянс стоял в тупике относительно того, поставлять ли Украине современные танки.

Издание напомнило, что тогда Германия решила одобрить передачу Leopard 2 только после того, как Блинкен подтолкнул Белый дом одобрить передачу Вооруженным Силам Украины танков M1 Abrams, несмотря на нежелание Пентагона.

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