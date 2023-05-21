ВСУ: Пригожин, поджав хвост, убегает из Бахмута 2 21.05.2023, 8:29

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Группировка ЧВК «Вагнера» по сути разбита.

Бои в Бахмуте Донецкой области продолжаются, армия Украины удерживает ряд зданий. Украинские войска вытрепали боевиков ЧВК Вагнера – группировка близка к уничтожению. Поэтому их главарь Евгений Пригожин и заявил о якобы «взятии» Бахмута и «намерении» вывести своих боевиков из города до 25 мая. Об этом «Свободному радио» заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Представитель ВСУ рассказал о том, что украинские подразделения продолжают сражаться и удерживают в Бахмуте ряд зданий.

«Бои продолжаются, мы (ВСУ) удерживаем ряд зданий в Бахмуте», - сказал Череватый.

Комментируя заявления главаря ЧВК Вагнера Пригожина, он акцентировал внимание на том, что воины Украины потрепали эту мощную военную группировку, которая уже близка к уничтожению. Пригожин заявил о выводе своих боевиков, поскольку вагнеровцы разбиты.

«Мы фактически вытрепали его (Пригожина) очень мощную группировку. Она близко к уничтожению. Вы же понимаете, что он говорит, что будет выводить свои войска, и взял Бахмут. Только для этого такое и говорится. «Пацан сказал - пацан сделал», а дальше делайте что хотите - меня главное отпустите. Поджав хвост [убегает], потому что потерял лучшие свои кадры. По сути, его группировка «Вагнер» разбита», - подчеркнул Сергей Череватый.

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