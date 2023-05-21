Зеленский ответил на вопрос о выходе ВСУ из Бахмута 21.05.2023, 10:11

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Оккупанты получили «пустой приз».

Президент Украины Владимир Зеленский, во время встречи с американским коллегой Джо Байденом, подтвердил потерю контроля украинских воинов над Бахмутом.

Об этом сообщает Reuters (перевод — РБК-Украина).

Отвечая на вопрос, остается ли Бахмут под контролем Украины, Владимир Зеленский ответил: «Я думаю, что нет».

«На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах», - добавил президент Украины.

Как отмечает главный корреспондент The New York Times в Белом доме Питер Бейкер, по словам президента, оккупанты получили «пустой приз», поскольку в городе ничего не осталось кроме большого количества мертвых россиян.

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