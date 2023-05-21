Украинская армия взяла Бахмут в полуокружение 21.05.2023, 12:43

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Россиян выбили с важных позиций вокруг города.

Украинские военные взяли Бахмут в полуокружение. Также продолжает сохранять контроль над частью города.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Под Бахмутом

Как рассказала Маляр, враг не смог окружить Бахмут и потерял часть «господствующих высот» вокруг города.

Тем временем ВСУ продолжают продвигаться в пригороде по флангам, что усложняет врагу пребывания в Бахмуте.

«Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться», - пишет Маляр.

В Бахмуте

По словам Маляра, ВСУ продолжают сохранять контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе «Самолет».

Ситуация вокруг Бахмута

Вчера, 20 мая, глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы контролируют всю территорию Бахмута. Эту информацию сразу опроверг представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Через некоторое время заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что, несмотря на критическую ситуацию в городе, наши воины продолжают держать оборону.

Во время визита на саммит G7 президента Украины Владимира Зеленского спросили о заявлении россиян о контроле над Бахмутом, однако он также опроверг этот вброс.

Многие западные СМИ неправильно трактовали слова президента после чего в ситуацию пришлось вмешаться пресс-секретарю Зеленского Сергею Никифорову.

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