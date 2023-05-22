Российские добровольцы вошли вглубь Белгородской области на 10 километров 4 22.05.2023, 12:10

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Начались активные боевые действия.

Бойцы «Русского Добровольческого корпуса» провели новый рейд на территории Белгородской и Брянской областей РФ, сообщает «Главред».

Российские добровольцы добрались до села Безлюдовка, находящегося на расстоянии более 10 километров от украинско-российской границы. В Сети уже опубликованы кадры с ополченцами РФ у Безлюдовки.

Кроме того, в сети опубликована видеозапись с обращением представителей еще одного антипутинского движения - Легион «Свобода России». Его бойцы заявляют, что «возвращаются домой».

Кроме того, также опубликованы видео с бойцами РДК из населенных пунктов Любимовка и Чуровичи Брянской области.

Подробности марш-броска российских добровольцев

«Жители приграничных регионов. Оставайтесь дома, не оказывайте сопротивление и не бойтесь: мы вам не враги. Свобода уже близко» — говорится в сообщении Легиона «Свобода России».

В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что в результате рейда добровольцев РФ был Уничтожен контрольно-пропускной пункт на территории Белгородской области.

«Российские добровольцы возвращают себе Россию!», — написал он в Telegram.

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