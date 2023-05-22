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Лукашенко летит в Москву

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  • 22.05.2023, 14:41
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Лукашенко летит в Москву

Прошлая поездка в РФ у диктатора не задалась.

Лукашенко второй раз за месяц летит на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, встреча состоится в Москве на текущей неделе. Об этом политик заявил 22 мая, принимая с докладом посла Беларуси в РФ Дмитрия Крутого, сообщает его пресс-служба.

В Москве 24−25 мая пройдут II Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета, там же запланированы переговоры Лукашенко и Путина.

Отметим, что прошлая поездка Лукашенко в Москву не задалась. Диктатору, как писал сайт Charter97.org, стало плохо во время парада на Красной площади.

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