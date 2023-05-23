«Беларуская выведка»: У Лукашенко началась паника из-за белорусских добровольцев 5 23.05.2023, 8:09

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Диктатор боится отдавать все свои снаряды РФ.

Telegram-канал «Беларуская выведка» утверждает, что ему удалось узнать основной мотив визита Лукашенко в Москву. В конце марта образовалась линия напряжения в отношениях Минска и Кремля. Причина - отказ от передачи боеприпасов и РАВ в соответствии с подписанными в Мачулищах планами-графиками между министрами обороны обеих стран.

Вольфович получил от Лукашенко негласное табу. Дело в том, что Лукашенко всерьез осознал угрозу «всяких там калиновцев». На закрытом совещании Совбеза в конце марта был предоставлен план «оперативно-тактической обороны от проникновения ДРГ» на южном участке, который предполагает создание фортификационных барьеров, зон безопасности и обороны вдоль всей южной границы.

Оказалось, что при расчетах плановых потерь вооружения и военной техники и исходя из опыта ведения штурмовых действий в Украине, боеприпасов, бронетехники, ствольной артиллерии, минометов и РСЗО хватит на три месяца боев средней интенсивности. При этом учитывали только «легкопехотный» тип вооружения «противника» с учетом использования ПЗРК, ПТРК, дронов, и минометного вооружения. Особое внимание уделялось использование разведпотенциала ВСУ и НАТО, способных непрерывно снабжать разведданными предполагаемые «ДРГ змагаров». Нужно отметить, что и сам Лукашенко, и целый Совбез не ожидали таких результатов в расчетах.

Вывод: если продолжать осуществлять поставки Москве вооружения и боеприпасов в оговоренных ранее масштабах, то армия Лукашенко останется не готовой к элементарной оперативно-тактической обороне от возможного мобильного наступления современно укомплектованных и обученных современному бою ДРГ «всяких там калиновцевв».

Итог. Лукашенко поедет «решать вопрос» с Путиным, т. к. Москва «заточила зуб» и на экономическом фронте с РФ внезапно наметился круг вопросов, усложняющих и так дышащую на ладан белорусскую экономику. Внезапно за апрель возникли обстоятельства, затрудняющие товарообмен почти по всем ключевым направлениям экспорта.

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